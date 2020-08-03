В Лаголово мужчина ранил себя из самодельного пистолета

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, а из его гаража в Ломоносовском районе изъяли еще три самодельных пистолета.

1 августа в полицию поступило сообщение о госпитализации 69-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Его доставили из квартиры на Садовой улице в Лаголово. Выяснилось, что он ранил себя из самодельного оружия, которое супруга потерпевшего добровольно сдала правоохранителям.

Позже в его гараже полицейские нашли и изъяли еще три самодельных пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.