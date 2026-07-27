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В Светогорске рецидивист ограбил школьницу

Полицейские задержали 37-летнего жителя Выборга, подозреваемого в ограблении 14-летней девочки в Светогорске.

Мигалка
Фото: Freepik.

По данным полиции, 17 июля днем у дома по улице Красноармейская в Светлогорске подозреваемый напал на школьницу и отобрал у нее 3000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Подозреваемый был задержан 24 июля в Выборге. Ранее мужчина уже был неоднократно судим и не имеет постоянного места работы. Похищенные деньги он уже успел потратить.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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грабеж рецидив Выборгский район Ленобласть
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Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 28 июля

В Ленобласти 28 июля ожидается облачная с прояснениями погода.

Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 28 июля - Местами возможны грозы и ливни.
Фото: Freepik.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и ливни. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем — +19…+24°С.

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