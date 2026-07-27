Полицейские задержали 37-летнего жителя Выборга, подозреваемого в ограблении 14-летней девочки в Светогорске.

По данным полиции, 17 июля днем у дома по улице Красноармейская в Светлогорске подозреваемый напал на школьницу и отобрал у нее 3000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Подозреваемый был задержан 24 июля в Выборге. Ранее мужчина уже был неоднократно судим и не имеет постоянного места работы. Похищенные деньги он уже успел потратить.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.