Ленинградцам стал доступен онлайн-сервис по поиску пропавших в годы Великой Отечественной войны

На онлайн-сервисе «Найти солдата» можно подать бесплатное заявление на установление судьбы родственника ─ участника Великой Отечественной.

Онлайн-сервис «Найти солдата» работает в рамках народного проекта «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества». Желающие также могут обратиться на «горячую линию» 8-800-300-68-97 и оставить заявку по телефону.

Поисками пропавших солдат занимаются участники Фонда «Народный проект» совместно с ведущими архивами страны. В настоящее время не установлены судьбы более 4,7 миллионов защитников Родины, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.