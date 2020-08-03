Доходы российских предпринимателей упали до минимума за 20 лет

По данным Росстата доходы российских предпринимателей упали до минимума за последние 20 лет. Под доходами подразумеваются зарплаты, прибыль от сдачи в аренду жилья и другого имущества, авторские вознаграждения, бонусы директоров и прочее.

Во втором квартале 2020 года они упали до 3,5% (512 млрд рублей), что является самым низким уровнем как минимум с 2000 года (данные за предшествующие годы хранятся на бумажных носителях в архиве). Для сравнения, в первом квартале 2020 года предпринимательские доходы были на уровне 5,9%.

Общие доходы россиян за второй квартал составили 14,6 трлн рублей по подсчетам Росстата. При этом реальные располагаемые доходы за указанный период упали на 8%, что стало сильнейшим обвалом с 1999 года, пишет РБК.