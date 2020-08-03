Стало известно, где 3 августа зафиксированы 35 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 35 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 5 990, выздоровели 4 148. Умерли 56 человек.
Бокситогорский район:
- Пикалево – 1;
Волосовский район:
- Голубовицы – 1;
Волховский район:
- Волхов — 4,
- Сясьстрой – 1;
Всеволожский район:
- Всеволожск – 2,
- Мурино – 1,
- Кудрово – 1,
- им. Морозова – 1;
Выборгский район:
- Выборг — 2,
- Первомайское — 2;
Гатчинский район:
- Гатчина – 2,
- Рождествено – 1,
- Никольское – 1,
- Сиверский – 1,
- Малые Колпаны – 1,
- Новый Учхоз – 1,
- Новый Свет – 1;
Киришский район:
- Кириши – 2;
Кировский район:
- Приладожский – 1;
Ломоносовский район:
- Кавелахта – 1;
Сланцевский район:
- Сланцы – 1,
- Большие поля – 1;
Тихвинский район:
- Тихвин – 5.