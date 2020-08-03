Стало известно, где 3 августа зафиксированы 35 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 35 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 5 990, выздоровели 4 148. Умерли 56 человек.

Бокситогорский район:

  • Пикалево – 1;

Волосовский район:

  • Голубовицы – 1;

Волховский район:

  • Волхов — 4,
  • Сясьстрой – 1;

Всеволожский район:

  • Всеволожск – 2,
  • Мурино – 1,
  • Кудрово – 1,
  • им. Морозова – 1;

Выборгский район:

  • Выборг — 2,
  • Первомайское — 2;

Гатчинский район:

  • Гатчина – 2,
  • Рождествено – 1,
  • Никольское – 1,
  • Сиверский – 1,
  • Малые Колпаны – 1,
  • Новый Учхоз – 1,
  • Новый Свет – 1;

Киришский район:

  • Кириши – 2;

Кировский район:

  • Приладожский – 1;

Ломоносовский район:

  • Кавелахта – 1;

Сланцевский район:

  • Сланцы – 1,
  • Большие поля – 1;

Тихвинский район:

  • Тихвин – 5.