Стало известно, где 3 августа зафиксированы 35 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 35 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 5 990, выздоровели 4 148. Умерли 56 человек.

Бокситогорский район:

Пикалево – 1;

Волосовский район:

Голубовицы – 1;

Волховский район:

Волхов — 4,

Сясьстрой – 1;

Всеволожский район:

Всеволожск – 2,

Мурино – 1,

Кудрово – 1,

им. Морозова – 1;

Выборгский район:

Выборг — 2,

Первомайское — 2;

Гатчинский район:

Гатчина – 2,

Рождествено – 1,

Никольское – 1,

Сиверский – 1,

Малые Колпаны – 1,

Новый Учхоз – 1,

Новый Свет – 1;

Киришский район:

Кириши – 2;

Кировский район:

Приладожский – 1;

Ломоносовский район:

Кавелахта – 1;

Сланцевский район:

Сланцы – 1,

Большие поля – 1;

Тихвинский район: