Более 2 тысяч госслужащих Ленобласти переведут на отечественное ПО

На совещании с органами исполнительной власти Ленобласти приняли решение перевести более 2 тысяч госслужащих на отечественное ПО в 2021 году.

«Сегодня в области создана лаборатория применительных практик, где мы тестируем приложения отечественных разработчиков, в частности, мы нашли решения для видеосвязи в период удаленной работы и операционную систему для создания автоматизированных рабочих мест», — рассказала председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова.

Ленобласть не первый год пользуется отечественным защищенным софтом: системы электронного документооборота, управления бюджетным процессом, справочно-правовые системы. Тем не менее, полный переход на российские разработки объясняется необходимостью защиты от кибератак и технических сбоев, минимизацией риска утечки данных и потери важной информации.

Сейчас программы проходят тестирование, однако оно уже получило большинство положительных отзывов.

Ранее ivbg.ru писал, что к концу 2020 года всех медиков Ленинградской области подключат к единой информационной системе. Всего в 2020 году в медицинские организации региона будет поставлено 30 серверов, 4 169 персональных компьютеров, 1 135 принтеров, 63 ноутбука.