Более 2 тысяч госслужащих Ленобласти переведут на отечественное ПО

На совещании с органами исполнительной власти Ленобласти приняли решение перевести более 2 тысяч госслужащих на отечественное ПО в 2021 году.
Ленобласть не первый год пользуется отечественным защищенным софтом: системы электронного документооборота, управления бюджетным процессом, справочно-правовые системы. Тем не менее, полный переход на российские разработки объясняется необходимостью защиты от кибератак и технических сбоев, минимизацией риска утечки данных и потери важной информации.
Сейчас программы проходят тестирование, однако оно уже получило большинство положительных отзывов.
Ранее ivbg.ru писал, что к концу 2020 года всех медиков Ленинградской области подключат к единой информационной системе. Всего в 2020 году в медицинские организации региона будет поставлено 30 серверов, 4 169 персональных компьютеров, 1 135 принтеров, 63 ноутбука.