В Тосно загорелась фура, одного человека госпитализировали с ожогами

Сегодня вечером, 3 августа, спасателям поступило сообщение о горящем автомобиле на Московском шоссе в Тосно. На место выехала дежурная смена 86 пожарно-спасательной части МЧС.

Примечательно, что сообщение о возгорании поступило в 16:10, однако к 16:44 его удалось ликвидировать. Горел грузовик Volvo с прицепом на въезде в город.

Помощь медиков понадобилась одному мужчине, который, предположительно, управлял фурой. Его госпитализировали с ожогами, передает 47news.

Данные пострадавшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.