Патрулирование в помощь к штатному инспектору организовано при поддержке компании Nord Stream 2 AG с начала августа

Патруль под руководством сотрудников филиала ЛОГКУ «Ленобллес» будет проверять соблюдение требований особо охраняемой территории: правила разведения костров, устройства парковок и лагерей в лесу. В случае нарушения режима – собирать доказательства и незамедлительно информировать государственного инспектора по охране окружающей среды или иные компетентные органы.

С вопросами и предложениями, касающимися патрулирования, необходимо обращаться по электронной почте или телефону 8(812) 539-40-75.

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Напомним, что маршрут Nord Stream 2 через Кургальский заказник был одобрен Росприроднадзором. Под давлением общественности проект уже был частично скорректирован: технология прокладки газопровода на российском участке была изменена после публичного обсуждения накануне подачи на государственную экологическую экспертизу отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Как уже ранее писал ivbg.ru, растения, пересаженные из-за строительства «Северного Потока 2», прижились в Кургальском заказнике.

Однако по оценкам экспертов, опасность для заповедника также несет неконтролируемый туризм, который может стать угрозой для животного и растительного мира заказника.