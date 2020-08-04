Открытие фуд-кортов, тестирование на антитела, новые зараженные: главное в Ленобласти за 4 августа

В Ленинградской области 4 августа открылись фуд-корты в торговых центрах и МФЦ, стало известно о выдвижении Сергея Перминова в Совет Федерации, началось массовое тестирование населения на антитела, появилась информация о новых зараженных коронавирусом и расселении из аварийного жилья.

Фуд-корты и МФЦ возвращаются

В Ленинградской области возобновили работу фуд-корты в торговых центрах и МФЦ. Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление. Тем не менее, В Гатчинском районе по-прежнему сохранены ограничения — заведения общепита работают только на вынос. Социальная дистанция и ношение масок — сохраняются везде.

Кандидат от Ленобласти

Кандидатуру Сергея Перминова выдвинут от Ленинградской области в Совет Федерации. Губернатор региона Александр Дрозденко уже отправил необходимые данные. Пять лет — с 2015 по 2020 — он занимал пост вице-губернатора Ленобласти по внутренней политике. Сейчас Перминов является заместителем секретаря генсовета партии «Единая Россия».

Тестирование на антитела

В регионе стартовала акция «Ленинградское здоровье», в ходе которой всех желающих проверят на наличие антител к коронавирусу. В районы выехали порядка 65 мобильных амбулаторий, в которых врачи будут проводить профилактические осмотры и тестирование. Был опубликован соответствующий график выездов.

Новые зараженные

За последние сутки коронавирус подтвердился у 32 человек. Общее число заболевших в 47 регионе — 6 022, выздоровели при этом 4 160 человек. Умерли 56 заболевших. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти опубликовало список населенных пунктов, где были выявлены новые зараженные коронавирусом.

Расселение из аварийного жилья

До 1 сентября 2025 года в Ленобласти расселят 1076 аварийных домов, на что из бюджета региона выделено 12,5 млрд рублей. Работы уже развернулись на нескольких площадках по всей территории области. Быстрее всего строится четырехэтажный дом на 55 квартир в деревне Ополье. Следующий по степени готовности — пятиэтажный дом на 80 квартир в поселке Дружная Горка Гатчинского района. Земляные работы и мобилизация ведутся на площадках в Волосово, в Гатчине и в поселке Ефимовский.