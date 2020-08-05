Михаил Ефремов забыл, как после ДТП его проверяли на алкоголь

Актер Михаил Ефремов заявил, что не помнит, возили ли его сотрудники ДПС на медицинское освидетельствование после ДТП.

«Нет, я не помню», — сказал артист на соответствующий вопрос его адвоката.

До этого допрошенный в суде сотрудник ДПС сообщил, что отвозил Ефремова на медицинское освидетельствование в больницу и тест показал, что в крови актёра «примерно 1,05-1,25 промилле». По его словам, это соответствует сильному опьянению.