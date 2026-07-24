На текущий момент показатель составляет 2,1%.
Безработица в России достигла исторического минимума и составляет 2,1%. Об этом РИА Новости заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
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На текущий момент показатель составляет 2,1%.
Безработица в России достигла исторического минимума и составляет 2,1%. Об этом РИА Новости заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Также зафиксировано снижение числа аварий.
На федеральных трассах России с начала 2026 года смертность упала на 10,4%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.
Марат Хуснуллин добавил, что в России стоит задача к 2030 году снизить смертность на дорогах в 1,5 раза, а к 2036-му — в два раза.