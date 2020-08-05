Александр Дрозденко: В Виллози и променад сделан, и капитально отремонтированы фасады домов

Глава Ленобласти посетил новое место притяжения жителей поселка в Ломоносовском районе, где подростки освоили скейт-площадку, а старшее поколение отдыхает в беседках и гуляет по бульвару.

«Главное — чтобы любой проект реализовывался комплексно. В Виллози и променад сделан, и капитально отремонтированы фасады расположенных поблизости жилых домов. В благоустроенное пространство мы впишем новую амбулаторию и школу на 450 мест», — отметил глава Ленобласти во время своей прогулки по бульвару.

Сегодня работы по благоустройсту новой общественной зоны, которые проходят в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», почти завершены — выполнено уже 95%. Работы по второму этапу завершатся в августе 2020 года.

Также в Ломоносовском районе в 2020 году ведется благоустройство парка в Низино, пешеходной прогулочной зоны с детской площадкой в Русско-Высоцком и общественной территории на ул. Школьной в Оржицком поселении.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России.