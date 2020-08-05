Четыре мастерских за 37,9 млн рублей появятся в Тихвинском техникуме

Мастерские по компетенции «Строительство» будут созданы техникуме им. Е.И. Лебедева за счет гранта в размере 37,9 млн рублей на 2021 год

Гранты предоставляются профессиональным образовательным организациям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Из федерального бюджета на эти цели выделено 27,3 млн рублей, из регионального – 10 млн рублей, из внебюджетных источников – 600 тысяч рублей.

«В регионе реализуются многомиллиардные инвестиционные проекты в промышленности и логистике, можно с уверенностью говорить, что люди рабочих профессий и инженерно-технических специальностей будут востребованы всегда. Наша задача — дать молодым жителям области возможность получить профессию, которая будет нужна и завтра, и послезавтра», — отмечает губернатор Ленобласти.

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Отметим, что региональный чемпионат WorldSkills в 2019 году проходил на 17 площадках по 48 компетенциям. В состязаниях принимали участие 330 молодых профессионалов, около 400 экспертов и впервые прошли соревнования по трем компетенциям для участников 50+ в категории «Навыки мудрых»: «Сварочные технологии», «Охрана труда» и «Социальная работа».

Напомним, что заявка от Ленобласти на проведение в 2022 году на территории региона чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Europe уже одобрена. Также на территории области на базе «Учебно-методического центра» Ленобласти появится центр подготовки молодых профессионалов к WorldSkills. В 2018 году Ленинградцы привезли домой три медали с финала WorldSkills Russia.