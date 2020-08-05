Ленобласть подключила муниципалитеты к усилению производительности на предприятиях региона

Перед районами поставлена задача по выполнению ключевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, всего до конца 2024 года механизмы повышения производительности труда планируется внедрить на 262 предприятиях Ленобласти, где 1,5 тысяч сотрудников обучат основам бережливого производства.

В 2020 году 17 предприятий региона уже участвуют в проекте: 6 предприятий расположены во Всеволожском районе, 3 – в Кировском районе, по два – в Кингисеппском, Гатчинском и Выборгском районах, по одному – в Лодейнопольском и Ломоносовском районах. Стоит отметить, что семь предприятий самостоятельно участвуют в проекте, остальные при поддержке Федерального центра компетенций.

Вам будет интересно Фабрики Ленобласти повышают эффективность производства Птицефабрика «Синявинская» и «Кондитерское объединение «Любимый край» приняли решение о самостоятельном участии и вошли в нацпроект «Производительность труда и поддержка... 29.07.2020 194

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились шесть предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти.