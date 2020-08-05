Александр Дрозденко: Ленобласть активно развивает рыбную отрасль

Губернатор Ленобласти посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Балтийский берег» и обсудил с его руководством планы по расширению производства.

«С приходом в наш регион компании «Балтийский берег» область стала крупнейшим на Северо-Западе переработчиком рыбы. Мы готовы рассматривать формы поддержки для предприятия, чтобы компания полностью перевела всё свое производство в Ленинградскую область. Приход такого инвестора позволит создать новые рабочие места и обеспечить потребности жителей региона в рыбной продукции», — отметил Александр Дрозденко.

Во время своего визита на фабрику глава региона также осмотрел цеха, где готовят салаты из морепродуктов и морской капусты, коптят салаку, и уникальную линию по производству из рыбьего жира лососевых пород имитированной икры с высоким содержанием Омега 3, которая получила знак института питания «Здоровый продукт».

Стоит отметить, что с начала 2020 года производство товарной рыбной продукции в Ленинградской области выросло на 14%. Также регион стабильно входит в число лидеров по производству форели. Всего же с начала 2020 года объем добычи водных биоресурсов в регионе составил 15,3 тыс. тонн — почти 70% от годового плана. За первые пол года в 47 регионе выращено 6,02 тыс. тонн форели, а ходе корюшковой путины добыто 1093 тонны рыбы.

Ранее ivbg.ru писал о том, что Ленобласть вошла в пятерку лучших регионов для рыбалки. Соответствующее исследование провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Также в Ленобласти проходит фестиваль «Корюшка идет!», который в 2019 году собрал жителей из всех районов Ленинградской области в Новой Ладоге. К сожалению, эпидемия нового коронавируса помешала в этом году его проведению.