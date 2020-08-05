Дрозденко: За два года участок от Виллози до Коммунара полностью приведем в порядок

Председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов доложил главе 47 региона о ремонтных работах по областному участку дороги Красное Село-Гатчина-Павловск.
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Рабочая поездка в Ломоносовский район началась не по программе. Председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов доложил о ремонтных работах по областному участку дороги Красное Село-Гатчина-Павловск. За два года участок от Виллози до Коммунара полностью приведем в порядок. #дороги #дрозденко #виллози #ленобласть #строим
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06.07.2020 367
Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».