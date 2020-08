Дрозденко: За два года участок от Виллози до Коммунара полностью приведем в порядок

View this post on Instagram

Рабочая поездка в Ломоносовский район началась не по программе. Председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов доложил о ремонтных работах по областному участку дороги Красное Село-Гатчина-Павловск. За два года участок от Виллози до Коммунара полностью приведем в порядок. #дороги #дрозденко #виллози #ленобласть #строим