Дрозденко: За два года участок от Виллози до Коммунара полностью приведем в порядок

Автор: Кира Нагорная
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Председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов доложил главе 47 региона о ремонтных работах по областному участку дороги Красное Село-Гатчина-Павловск. 

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Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».