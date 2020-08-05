Более 80 жителей Ленобласти уже выбрали удобный избирательный участок для голосования 13 сентября 

В Ленобласти продолжается прием заявлений для голосования 13 сентября по месту нахождения, за последнюю неделю удобный для себя избирательный участок выбрал 81 житель Ленобласти.

Ранее ivbg.ru писал, заявления для голосования на выборах губернатора Ленобласти по месту нахождения принимают до 8 сентября. ЗАполнить документ можно в ТИК районов и городского округа Ленобласти, а также на портале “Госуслуги” или через офисы МФЦ.

Напомним, выборы состоятся в единый день голосования – 13 сентября 2020 года, а досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября.