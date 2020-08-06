Минздрав Карелии изучает случаи возможного повторного заражения двух пациентов COVID-19

Министерство здравоохранения Карелии изучает случаи выявления COVID-19 у двух пациентов, которые до этого прошли лечение от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами тестов, сообщил в четверг представитель ведомства.
Накануне глава республиканского минздрава Михаил Охлопков рассказал на своей странице «ВКонтакте», что его «настораживают» два случая выявления COVID-19 у пациентов, которые прошли лечение от коронавируса с соблюдением всех алгоритмов диагностики и динамического контроля. Как уточнил Охлопков, оба заболевших «обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета».
По его словам, сейчас оба пациента, у которых заболевание протекает в лёгкой форме, проходят лечение и находятся под наблюдением специалистов.
Как сообщалось, летом похожая ситуация возникла в Санкт-Петербурге, где четырёхлетний ребёнок вновь попал в больницу с коронавирусом после выписки с отрицательными результатами тестов на COVID-19. Медики не подтвердили факт повторного заражения, не исключив, что тестирование показало ошибочный результат. Тогда городское управление Роспотребнадзора информировало, что пока в мировой медицинской практике подтверждённых случаев повторного инфицирования COVID-19 «достоверно не описано».