Минздрав Карелии изучает случаи возможного повторного заражения двух пациентов COVID-19

Министерство здравоохранения Карелии изучает случаи выявления COVID-19 у двух пациентов, которые до этого прошли лечение от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами тестов, сообщил в четверг представитель ведомства.

Накануне глава республиканского минздрава Михаил Охлопков рассказал на своей странице «ВКонтакте», что его «настораживают» два случая выявления COVID-19 у пациентов, которые прошли лечение от коронавируса с соблюдением всех алгоритмов диагностики и динамического контроля. Как уточнил Охлопков, оба заболевших «обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета».

«Пока мы не можем определённо подтвердить, что это повторное заражение. Ситуация изучается. Как предположил министр здравоохранения, получение положительных результатов тестов на COVID-19 после выписки с отрицательными результатами анализов может быть связано с длительным выделением вируса из организма», — сказал собеседник.

По его словам, сейчас оба пациента, у которых заболевание протекает в лёгкой форме, проходят лечение и находятся под наблюдением специалистов.

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Как сообщалось, летом похожая ситуация возникла в Санкт-Петербурге, где четырёхлетний ребёнок вновь попал в больницу с коронавирусом после выписки с отрицательными результатами тестов на COVID-19. Медики не подтвердили факт повторного заражения, не исключив, что тестирование показало ошибочный результат. Тогда городское управление Роспотребнадзора информировало, что пока в мировой медицинской практике подтверждённых случаев повторного инфицирования COVID-19 «достоверно не описано».