Жители Ленобласти жалуются на шум от гоночного комплекса “Игора Драйв”

Жители многих поселков и владельцы участков СНТ в Ленобласти страдают от действующего возле их дома гоночного комплекса “Игора Драйв” в Приозерском районе.

В соцсетях можно найти десятки жалоб на шум от новой трассы. Судя по информации, шум распространяется довольно далеко — за 5-7 километров и терроризирует жителей целыми днями.