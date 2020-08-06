Жители Ленобласти жалуются на шум от гоночного комплекса “Игора Драйв”

Жители многих поселков и владельцы участков СНТ в Ленобласти страдают от действующего возле их дома гоночного комплекса “Игора Драйв” в Приозерском районе.
В соцсетях можно найти десятки жалоб на шум от новой трассы. Судя по информации, шум распространяется довольно далеко — за 5-7 километров и терроризирует жителей целыми днями.
“Иногда стекла трясутся. Иногда шум не сильно громкий, но это всё равно непрекращающийся неприятный гул, будто пытка. У людей уже бессонница: там с утра до вечера катаются, хотят еще ночью”, — пишет одна из местных жительниц.