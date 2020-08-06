Финляндия продлила ограничения для российских туристов до сентября

Правительство Финляндии продлевает ограничения на границе с Россией до 8 сентября, сообщает пресс-службе правительства страны.

Финляндия уже несколько раз продлевала ограничительные меры для российских туристов. Последний раз — до 25 августа. Напомним, границы между странами закрыты с марта месяца.

В Финляндии решили снимать ограничения для стран в том случае, если показатель заболеваемости коронавирусом в соответствующем государстве будет составлять не более 8 случаев на 100 тысяч человек в течение двух недель.