Лучшего работника в сфере туризма выбрали в Ленобласти

Евгения Жигалова одержала победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
Евгения — сотрудница компании «Содексо ЕвроАзия» и свою работу в гостиничной индустрии выполняет с большой самоотдачей.
Теперь Евгению ждет Москва, где она с 10 августа по 1 ноября поборется за победу на федеральном этапе конкурсе в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения».
Как уже ранее писал ivbg.ru, в регионе начался прием заявок на участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020 года. Для участия в конкурсе туроператорам и самостоятельным активистам необходимо до 20 сентября зарегистрироваться на сайте премии и разместить здесь описание проекта, его презентацию и фото. С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте Всероссийской туристской премии.