Лучшего работника в сфере туризма выбрали в Ленобласти

Евгения Жигалова одержала победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Евгения — сотрудница компании «Содексо ЕвроАзия» и свою работу в гостиничной индустрии выполняет с большой самоотдачей.

«Региональный конкурс ─ это один из шагов обретении мастерства в отрасли гостеприимства. В планах у меня довести свое мастерство до уровня общероссийских, а потом и международных стандартов», ─ поделилась она.

Теперь Евгению ждет Москва, где она с 10 августа по 1 ноября поборется за победу на федеральном этапе конкурсе в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в регионе начался прием заявок на участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020 года. Для участия в конкурсе туроператорам и самостоятельным активистам необходимо до 20 сентября зарегистрироваться на сайте премии и разместить здесь описание проекта, его презентацию и фото. С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте Всероссийской туристской премии.