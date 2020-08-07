Волонтерам Ленобласти предлагают принять участие в форуме «Добро в сердце России 2020»

Волонтеры из Ленинградской области могут принять участие в Окружном форуме добровольцев северо-запада страны «Добро в сердце России 2020».

Для участников, прошедших конкурсный отбор, организуют практические занятия и работу в экспертных сессиях. Зрители, не прошедшие этап отбора, получат записи с основных мероприятий программы.

Форум пройдет с 5 по 6 сентября в онлайн-формат. Подать заявку может лидер добровольческого объединения, руководитель проекта в сфере добровольчества, волонтер, сотрудник регионального ресурсного центра добровольчества или государственного учреждения, курирующего добровольческую деятельность.