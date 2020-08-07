Александр Дрозденко оценил новый ФОК в Малом Верево

Сегодня, 7 августа, Александр Дрозденко с рабочим визитом посетил Гатчинский район, где побывал в новом физкультурно-оздоровительном комплексе Верево.

“Это хороший ФОК среднего размера, удобный недорогой проект, мы будем его тиражировать для остальных поселений региона”, — отметил Александр Дрозденко.

ФОК очень ждали жители деревни Малое Верево. В одноэтажном здание расположились спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, кабинет дежурного врача, тренерская. Основной спортзал предназначен для физкультурно-оздоровительных мероприятий с игровыми полями для волейбола и баскетбола.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти за три года планируют построить 24 спортивных центра. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово и Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка и биатлонного комплекса в Шапках.