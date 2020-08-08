Очистка воды, статистика без вести пропавших, новые зараженные: главное в Ленобласти за 8 августа

Сегодня, 8 августа, стало известно об открытии первой станции очистки воды в Луге, о возможном переходе Гатчинского района в «желтую» зону, появилась информация о поисках без вести пропавших в Ленобласти и Петербурге за июль, названо количество новых зараженных.

Переход в «желтую» зону

Правительство Ленинградской области на следующей неделе намерено рассмотреть возможный переход Гатчинского района из «красной» в «желтую» зону коронавирусных ограничений, об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. Ранее такой переход совершили Всеволожский и Тосненский районы.

Луга получила станцию очистки воды

В микрорайоне Луга-3 открыли первую модульную станцию очистки воды. Такие объекты повысят качество питьевой воды для 35 тысяч жителей города. Вода проходит фильтрацию, насыщение кислородом, обезжелезивание, обеззараживание и прочие технологические процессы. На выходе со станции она полностью соответствует всем нормативам.

Для Лужского района заказывают 16 станций водоочистки, две из которых уже работают в поселках Почап и Тесово. Остальные установят в райцентре. Всего в Ленинградской области до конца года планируют заказать 50 станций, которые установят во всех районах.

Шумные соседи

Россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями, однако сначала нужно разобраться, в какое ведомство обращаться, поскольку шум сам по себе не так страшен, как другие его проявления.

Например, если соседи громко делают ремонт, то следует обращаться в органы жилищного надзора. Если соседи антисоциальные, то это уже в ведомстве МВД. А если у соседей много шумных домашних животных, то обращаться следует сразу в три ведомства: органы жилищного надзора, Роспотребнадзор и ветеринарный надзор, пояснил эксперт.

Водитель с коробками наркотиков

В Гатчине местные жители обнаружили мужчину за рулем Audi в неадекватном состоянии и решили сообщить об этом в полицию. Вскоре правоохранители нашли у мужчины на переднем сиденье две коробки с наркотиками и карманы, полные денег. Там же нашлись долговые расписки на 5 млн рублей

Статистика розысков

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге за июль без вести пропали 316 человек — соответствующее количество заявок поступило к волонтерам «Лиза Алерт». Из них 124 человека потерялись в лесу. Пропасть может каждый, поэтому члены поискового отряда напоминают, что следует сделать перед походом в лес.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 31 человека (всего 6 147). Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 августа.

В России за указанный период выявлено 5 212 новых случаев заражения, зафиксировано 129 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 6 615 человек.