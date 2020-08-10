Прощание с главой представительства Ленобласти при правительстве России пройдет 11 августа

Прощание с руководителем представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве России Андреем Ковалевым пройдёт 11 августа, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее сообщалось, что Ковалев скончался 8 августа.

«Траурная церемония прощания с Андреем Алексеевичем Ковалевым состоится во вторник, 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

Церемония прощания пройдёт в Смольном соборе с 10.00 до 12.00. Ковалева похоронят на Серафимовском кладбище.

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Андрей Ковалев родился 3 ноября 1969 года в Ленинграде. Закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова и Санкт-Петербургский университет МВД России. С 2002 года был помощником губернатора Ленинградской области, с 2019 года — руководителем представительства губернатора и правительства Ленобласти при правительстве России.