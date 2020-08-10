Александр Дрозденко предложил подготовить пятилетнюю программу развития исторических населенных пунктов при условии отдельного систематического финансирования.

«Предлагаю создать рабочую группу и обратить особое внимание всех профильных органов власти на подготовку градостроительных планов, утверждение генеральных планов городов. Кроме того, предлагаю включить в список значимых исторических населенных пунктов —Новую Ладогу», — подчеркнул глава региона.

Программа развития Сясьстроя, Шлиссельбурга, Ивангорода, Светогорска, Пикалево и моногорода Сланцы будет включать в себя благоустройство территорий и общественных пространств, строительство социальных объектов, расселение аварийного жилья, устройство дорожно-транспортной сети.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России.