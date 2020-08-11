Эксперты подсчитали расходы на подготовку ребенка к школе в 2020 году

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито», подготовка к дистанционному обучению обойдется дороже, чем к очному.

Средняя стоимость школьного набора из пенала, портфеля, спортивной и школьной формы в 2020 году составит 3180 рублей. По мнению исследователей, ранец можно приобрести в среднем за 1150 рублей, а форму – за 1060 рублей.

В августе 2020 года портфель подорожал на 3%, а школьная форма – на 7%. Подготовка к удаленному формату обучения будет стоить около 20000 рублей. Помимо канцелярии в комплект входят компьютер и компьютерное кресло.