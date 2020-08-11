Мужчина выкинул из окна телевизор и умер после выкриков «Мама Украина!» в Петербурге

В полицию Петербурга утром 10 августа обратились жители дома № 43 по проспекту Просвещения. Жильцы одной из квартир выкинули из окна телевизор и утюг, при этом женщина кричала «Убивают!».

Одного из жильцов – 33-летнего ранее судимого уроженца Воронежской области – полицейские нашли в лифте с раной в левом боку. Он ломал обшивку и заливал лифт собственной кровью из раны с криками «Мама Украина!».

Раненого передали врачам, но он умер в машине реанимации от остановки сердца. Собственницу квартиры, кричавшую «Убивают!», не нашли. Помимо сломанной мебели в ее жилплощади обнаружены несколько пятен крови.