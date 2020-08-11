За время пандемии волонтеры Ленобласти помогли 3,5 тысячам жителям

В этом году добровольцы Ленобласти стали движущей силой в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил председатель комитета по молодежной политике региона Алексей Орлов, обращаясь к участникам Совета по развитию добровольчества при губернаторе Ленобласти.

Он также сообщил, что в Ленобласти стартует новый проект патронажной работы волонтеров. Такая идея возникла после завершения акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым людям — в течение трех месяцев волонтеры ежедневно доставляли продукты, лекарства и товары первой необходимости пожилым жителям Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти начал работу ресурсный добровольческий центр. В нем будут обучать волонтеров основам добровольческой деятельности и сопровождать региональные мероприятия.