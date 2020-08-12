Суд учтет болезнь Ефремова при назначении наказания по делу о смертельном ДТП

Как сообщал ivbg.ru, Ефремова вынесли на носилках из зала Пресненского суда Москвы перед началом заседания. Актер госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительно, у Ефремова случился инсульт. Адвокат Александр Почуев отмечает, что состояние здоровья – аргумент, учитывающийся при назначении наказания. Некоторые тяжелые заболевания исключают нахождение под стражей.

Ефремову стало плохо в ночь перед заседанием. К нему дважды вызывали врачей из-за подозрения на инсульт. Адвокат Эльман Пашаев связывает проблемы со здоровьем у подопечного с травлей и излишним вниманием прессы.