Видео: Ефремова вынесли из зала суда на носилках

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев связывает госпитализацию актера с излишним вниманием прессы. Его состояние оценивают как тяжелое, Ефремов в реанимации.

Актера госпитализировали из здания Пресненского суда Москвы перед началом заседания. Его вынесли на носилках, речь идет о предынсультном или предынфарктном состоянии.

Отмечается, что Ефремов чувствовал себя плохо начиная с минувшей ночи. По информации Telegram-канала BAZA, актеру дважды вызывали скорую из-за подозрения на инсульт, но врачи посчитали, что оснований для госпитализации нет.

Ранее ivbg.ru писал, что Михаил Ефремов забыл, как после ДТП его проверяли на алкоголь. До этого допрошенный в суде сотрудник ДПС сообщил, что отвозил Ефремова на медицинское освидетельствование в больницу и тест показал, что в крови актёра «примерно 1,05-1,25 промилле».