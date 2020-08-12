Специалист-нарколог рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации от COVID-19

Как сообщал ivbg.ru, Владимир Путин заявил о том, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в день вакцинации не следует употреблять алкоголь. Это ослабит иммунную систему, что окажет негативное влияние на дальнейшее действие вакцины.

Препарат получил название «Спутник V» в честь первого космического спутника, успешно запущенного в 1957 году. Разработан Научно-исследовательским центром им. Н. Ф. Гамалеи.