Выборы губернатора Ленобласти: проголосовать вдали от дома можно и нужно

Принять участие в выборах губернатора Ленобласти можно на любом избирательном участке региона или на цифровом участке в Москве.

Для этого нужно быть зарегистрированным по месту жительства в Ленобласти. А также до 8 сентября подать заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения – на любом избирательном участке 47-го региона или одном из 30 цифровых избирательных участков столицы.

Подать такое заявление проще всего дистанционно — на сайте «Госуслуги» в разделе «Единый день голосования». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись.

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Напомним, что выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года, досрочное голосование состоится 11 и 12 сентября. Подать заявление о выборе места голосования можно в любом отделении МФЦ, кроме бизнес-офисов, до 8 сентября 2020 года включительно. Для этого потребуется только паспорт. Также заявление можно подать на портале Госуслуг и в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий.

Как отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко, если ситуация с коронавирусом в регионе останется напряженной, то выборы, которые назначены на 13 сентября, пройдут в течение нескольких дней.

Ранее мы сообщали, что Александр Дрозденко уже подал документы для выдвижения кандидатом на должность главы региона. Помимо него документы также подали: Александр Калинин, выдвинутый политической партией «Социальной защиты», Александр Габитов, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», Андрей Лебедев, выдвинутый ЛДПР, Валерий Шинкаренко, выдвинутый партией «Родина».