Редакция радиоканала «Верные Решения», вещающего на частоте 99,8 ФМ в Выборге и Выборгском районе, доводит до сведения заинтересованных лиц.

Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени радиоканала, в том числе на платной основе, для размещения предвыборных агитационных материалов и материалов совместных агитационных мероприятий среди зарегистрированных кандидатов на выборах Губернатора Ленинградской области и среди зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1 состоится 13 августа 2020 года в 14.00 в помещении территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района.

Адрес: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Крепостная дом 35, малый зал совета депутатов.

Ранее мы писали о готовности радиоканала «Верные Решения» к размещению материалов от кандидатов на выборы 2020 в Ленинградской области.