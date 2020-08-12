Врач-диетолог назвала самые полезные блюда на завтрак

Завтрак можно назвать полезным, если в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

Она отметила, что с утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например, кашей. По ее словам, углеводы необходимы человеку в качестве источника энергии с утра.

Однако завтрак без белков, которые можно получить в виде омлета или сырников, повышает риск недополучить его суточную норму в течение дня. Если человек недополучает белок, он получит избыток жира и углеводов.

Диетолог заключила, что это напрямую связано с появлением лишних килограммов.