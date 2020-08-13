В Киришах завершается строительство Северо-Восточного шоссе за 680 млн рублей

Новая дорога крайне востребована и является объездной для тех, кто едет в промышленную зону нефтеперерабатывающего завода.

«Новая магистраль даст дополнительный импульс развития всему городу и значительно разгрузит единственную действующую дорогу до завода. Она открывается уже в начале сентября», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Реализация проекта строительства Северо-Восточного шоссе началась в 2013 году. Протяженность новой дороги — более трех с половиной километров от проспекта Победы через железную дорогу, далее через восточные границы станции Кириши и выходит на Лесное шоссе.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в ходе рабочей поездки в Киришский район Александр Дрозденко посетил сегодня, 13 августа, Киришский Дворец детского творчества имени Л. Н. Маклаковой, проинспектировал работу «Киришской КМБ» и осмотрел центр цифрового образования детей «IT-cube», а также отделение Почты России, на ремонт которого жители жаловались ему во время прямой линии.

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Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».