Пожилые супруги из Петербурга отдали мошенникам 7 млн рублей

Вчера, 13 августа, в полицию Петербурга обратились супруги 82- и 83-х лет. Они заявили о хищении 7,095 млн рублей.

Так, с 1 по 6 августа пенсионерам названивали на мобильные телефоны неустановленные люди с московским кодом. Они представлялись сотрудниками службы безопасности банков, после чего сообщали о попытках списать, передает АН «Оперативное прикрытие»

Якобы для безопасности злоумышленники попросили перевести деньги на четыре счета, чья принадлежность сейчас устанавливается полицией. Супруги послушались и стали жертвами мошенников.

Возбуждены уголовные дела по статье за мошенничество в особо крупном размере.