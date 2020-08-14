Госжилнадзор продолжает проверять качество санобработки домов в Ленобласти

С начала года в Ленобласти проверено уже 1 484 домов: за неубранные лестницы и ненадлежащую дезинфекцию составлены 123 протокола. Управляющие компании оштрафованы на 5 млн 870 тыс. руб.

На предстоящей неделе специалисты Госжилнадзора посетят Лодейном Поле, Подпорожье, Гатчине, Киришах и Волосово. Они проверяют санитарное состояние подъездов в многоквартирных домах и качество проводимой там дезинфекции. Особое внимание уделят адресам, по которым от жителей поступают жалобы.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.