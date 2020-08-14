Чиновников Ленобласти обучают проектному управлению

Основы проектного управления изучают 40 сотрудников администраций Волховского, Всеволожского и Гатчинского районов.

Организация проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленобласти необходима прежде всего для реализации национальных и муниципальных проектов. Обучение проводится дистанционно с привлечением ведущих экспертов в области проектного управления.

“Проектный подход позволяет лучше выполнять поставленные задачи, предвидеть риски, работать в команде”, – отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Добавляется, что во всех трех пилотных районах уже подготовлена правовая база для организации проектной деятельности.