Два человека получили переломы в аварии с квадроциклом в Бокситогорске

Сегодня ночью, 15 августа, у стадиона «Металлург» в Бокситогорске произошла авария. Единственным участником стал квадроцикл Yamaha.

По предварительным данным, транспортным средством управлял 18-летний парень — он не справился с управлением и влетел в фонарь на Спортивной улице, после чего квадроцикл перевернулся.

Пилот и его 16-летняя пассажирка получили травмы и переломы, после чего были госпитализированы. Предположительно, водитель был пьян. У него нашли удостоверение тракториста.

Уточняются обстоятельства произошедшего.