ФОК в Сланцах введут в эксплуатацию в сентябре

Александр Дрозденко осмотрел ход завершающих работ строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Сланцах. Он побывал в спортивном зале, тренажерном, гимнастическом, осмотрел душевые и раздевалки, методические кабинеты.

«Этот ФОК строится по очень удачному проекту, здесь много разных помещений, где одновременно можно проводить несколько групповых занятий по силовому тренингу, хореографии, йоге. Очень хорошо, что при комплексе есть открытая площадка, что делает его круглогодичным. Я уверен, что он будет очень востребован жителями», — сказал Александр Дрозденко.