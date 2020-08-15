Александр Дрозденко оценил модельную библиотеку в Сланцах

Александр Дрозденко в первый день работы обновленной Сланцевской центральной детской модельной библиотеки пообщался с посетителями и сотрудниками.
Губернатору вручили электронный читательский билет, по которому он сможет брать книги на 15 дней. Он опробовал систему электронной записи и взял комиксы Райана Эндрюса «Мы дали слово» про жизнь подростков.
В первый день работы обновленной Сланцевской центральной детской модельной библиотеки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообщался с ее посетителями и сотрудниками. Ему вручили электронный читательский билет, по которому он сможет брать книги на 15 дней. Глава региона опробовал систему электронной записи и взял комиксы Райана Эндрюса «Мы дали слово» про жизнь подростков.
Библиотека победила в федеральном конкурсе по созданию муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». На обустройство выделили 5 млн рублей, которое также предусматривает переход на цифровое обслуживание.