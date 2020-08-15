Александр Дрозденко оценил модельную библиотеку в Сланцах

Александр Дрозденко в первый день работы обновленной Сланцевской центральной детской модельной библиотеки пообщался с посетителями и сотрудниками.

Губернатору вручили электронный читательский билет, по которому он сможет брать книги на 15 дней. Он опробовал систему электронной записи и взял комиксы Райана Эндрюса «Мы дали слово» про жизнь подростков.

В первый день работы обновленной Сланцевской центральной детской модельной библиотеки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообщался с ее посетителями и сотрудниками. Ему вручили электронный читательский билет, по которому он сможет брать книги на 15 дней. Глава региона опробовал систему электронной записи и взял комиксы Райана Эндрюса «Мы дали слово» про жизнь подростков.

«Моя старшая дочь, которой за тридцать, сумасшедшая любительница комиксов, а младшая — любит классическую литературу — русскую, европейскую, американскую. Комиксы – это хорошая форма, ее нужно использовать, чтобы говорить даже о серьезных вещах. Хорошо, что есть современные технологии, цифровые книги, но ничего не заменит настоящей библиотеки и современной книги. Мне тут очень нравится», — сказал губернатор во время посещения, порекомендовав всем читать книги.

Библиотека победила в федеральном конкурсе по созданию муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». На обустройство выделили 5 млн рублей, которое также предусматривает переход на цифровое обслуживание.