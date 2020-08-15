Арест экс-главы поселения, новые зараженные: главное в Ленобласти за 15 августа

В Ленинградской области 15 августа стало известно о рабочей поездке Александра Дрозденко в Сланцы — он в том числе смотрел модельную библиотеку. Кроме того, появилась информация о новых зараженных коронавирусом, производстве вакцины и аресте экс-главы Мичуринского поселения.

Модельная библиотека

В ходе рабочей поездки Александр Дрозденко оценил модельную библиотеку в Сланцах. Библиотека победила в федеральном конкурсе по созданию муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». На обустройство выделили 5 млн рублей, которое также предусматривает переход на цифровое обслуживание.

Производство вакцины

Сегодня стало известно, что Россия приступила к производству вакцины от коронавируса.Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество вакцины можно будет произвести за 9-12 месяцев.

Новая школа

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов осмотрел штаб гвардейского корпуса в Выборге по поручению губернатора Александра Дрозденко. Рассматривается возможность проведения реконструкции с целью создания условий для обустройства начальной школы примерно на 300 мест.



Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 27 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 15 августа. Всего в регионе зафиксировано 6345 зараженных, при этом полностью выздоровели 4313 человек (68%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти опубликовало список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Экс-глава поселения арестован

Обвиняемого в мошенничестве бывшего главу администрации Мичуринского сельского поселения Приозерского района заключили под стражу. Ранее ему предъявили обвинение по факту мошенничества с земельным участком площадью 1320 кв. м.

Чиновник сообщил заведомо ложные сведения, подделал документы, послужившие основанием для принятия решений о признании за приятелем обвиняемого права собственности.