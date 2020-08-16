Сегодня, 16 августа, стало известно о победе юных танцовщиц из Кингисеппа в международном конкурсе, появилась информация о грядущем «Славянском Спасе» и обрушении в ТРЦ «Мега Дыбенко».

Танцовщицы из Кингисеппа — лучшие

Сегодня стало известно, что представительницы Кингисеппа получили Гран-при международного конкурса «Вдохновение планеты». Девочки исполнили танец под названием «Зависимость». На участие в конкурсе было принято более 4,5 тыс. заявок из Беларуси, Украины, Франции, Норвегии, Латвии и других стран.

В Ленобласти пройдет «Славянский Спас»

Неподалеку от деревни Суоранда Всеволожского района пройдут народные гулянья 19 и 20 сентября. Для всех интересующихся славянской культурой будут проводить хороводы, петь песни и прыгать через костры.

На холмистых просторах появятся скульптуры Перуна и еще 13 славянских богов. Они выполнены из дерева, а вход к ним охраняют Алконост и Сирин.

Обрушение в ТРЦ «Мега Дыбенко»

Сегодня днем, 16 августа, в ТРЦ «Мега Дыбенко» рухнула стена из гипсокартона. Происшествие случилось в нескольких метрах от входа в магазин «Икеа».

В результате обошлось без пострадавших, спасатели не выезжали. Временная конструкция отделяла один из вестибюлей ТРЦ от места, где ведутся работы по реконструкции. Было опубликовано видео с места происшествия.

Штурм Корелы

Сегодня в Приозерске завершается фестиваль «Карельские рубежи», в ходе которого участники реконструкции штурмовали крепость Корела, показали полевые сражения русских и европейских войск, а также воспроизвели тактические действия обеих сторон.

Также для гостей фестиваля подготовили мастер-классы и тематическую ярмарку народных промыслов и этнокультурных товаров.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 16 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 28 человек. Всего в регионе зафиксировано 6373 случаев заражения, полностью выздоровели при этом 4336 человек (68%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.