В Ленобласти на шести федеральных трассах вводится ограничение движения

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 17 августа ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

Р-21 «Кола»:
  • 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00;
  • 15-28 км ограничение скорости  движения в направлении Петербурга  с 8:00 до 17:00;
  • 124 км  ограничение скорости  движения в  направлении Мурманска с 8:00 до 19:00.
М-10 «Россия»:
  • 593-674 км ограничение скорости  движения в оба направления с 8:00 до 19:00;
  • 672 км ограничение скорости  движения в направлении Петербурга с 8:00 до 19:00.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
  • 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00; 
  • 70-106 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
  • 479-532 км ограничение скорости  движения в оба направления с 8:00 до 19:00.
А-181 «Скандинавия»:
  • 47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00;
  • подъезд к Выборгу №1 км 2-4 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00.
А-181 «Магистральная»:
  • 95-120 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00.

 