Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 17 августа ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00;

15-28 км ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 8:00 до 17:00;