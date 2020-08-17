Расцвет новых технологий в Рассветовской школе обошелся в 2 млн рублей

«Точка роста» начнет работать на базе средней школы в Лодейнопольском районе с сентября.

«В этом году мы открываем в школах Ленинградской области 23 «Точки роста», всего их количество доведем до 43-х. Все педагоги проходят повышение квалификации для работы в центрах, и я очень рад, что к делу своему они подходят с душой. Это делает новые центры действительно точками роста», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Для работы центра в Рассветовской школе подготовлено отдельное крыло здания. На ремонт помещений было направлено 857 тысяч рублей, а 1,2 млн рублей ушло на закупку оборудования и мебели.

Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». С сентября 2020 года Рассветовская школа вступает в общероссийскую программу «Цифровая платформа персонализированного обучения для школы».

Отметим, что за два года реализации нацпроекта «Образование» школы, училища, организации допобразования Ленобласти получат новое оборудование, лаборатории и мастерские, кванториумы и перейдут на самые современные образовательные программы. Для реализации нацпроекта «Образование» регион привлек федеральное софинансирование на 2019-2020 годы в размере 631 млн рублей и вложит 621 млн рублей из бюджета.