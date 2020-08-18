В лесах Ленобласти заметили грибоподобное существо, способное передвигаться

Необычное грибоподобное существо обнаружили в лесах Ленобласти сотрудники Нижне-Свирского заповедника.

На самом деле это физарум многоголовый, он появляется в лесах при теплой погоде. И найти его летом не представляет большого труда — его выделяет ярко-желтая окраска.

Также сотрудники заповедники отмечают, что физарум способен размножаться как гриб с помощью спор и передвигаться как живое существо. У него хороший аппетит и ест он все органическое: одноклеточные водоросли, споры грибов, бактерии, останки насекомых. И даже находит кратчайший путь к пище и может планировать свои действия.