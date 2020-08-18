Экоспецназ приступил к работе в Линдуловской роще

Участники лагеря, поселившиеся в заказнике, — волонтеры со всей России, которых собрал вместе общественный проект по защите окружающей среды.

Областное отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП) приступило к реализации президентского гранта по обустройству инфраструктуры особо охраняемой природной территории и подготовке эковолонтеров.

Лагерь будет работать 10 дней. Волонтеры обустроят экологическую тропу в природном заказнике, отремонтируют объекты инфраструктуры, аншлаги, информационные стенды, а также благоустроят муравейники, которые являются достопримечательностями заказника.

«Кроме этого мы проводим мастер-классы, обучаем волонтеров работе на особо охраняемых природных территориях, разрабатываем методические рекомендации, которые потом Всероссийское общество охраны памятников природы распространит по всем ООПТ России», — рассказала заместитель председателя совета ленинградского областного отделения ВООП Наталья Калягина.

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Как уже писал ivbg.ru, в 47 регионе начинают появляться новые экологические маршруты и тропы, например, в прошлом году состоялось открытие “Экологической тропы к Калищенскому озеру” в Сосновом Бору. Также в рамках нового экомаршрута «Тропа южного берега» туристы смогут пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового бора. При этом правительство Ленобласти поддержит желающих развивать глэмпинг в регионе.

Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.