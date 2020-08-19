В Ленобласти собрали беспрецедентный урожай ягод — 98 тонн

Показатель прошлого года садоводы Ленобласти превысили 51%.

«Мы возрождаем промышленное садоводство в Ленинградской области. В регионе реализуется инвеспроект по закладке 300 гектаров плодово-ягодных садов. Яблони начнут активно плодоносить в 2023 году, а вот ягодники и кустарники уже дают хороший урожай», — подчеркнул заместитель председателя регионального правительства — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

В этом году в рамках инвестпроекта в Лужском районе будет заложено 110 гектаров садов. Общая площадь промышленных садов в 2021 году достигнет 300 га. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, всего в регионе выращиванием садовой земляники занимаются 14 крестьянских фермерских хозяйств и сельхозпредприятий на общей площади 29,5 га. Ягоды поступают на оптовые базы для распределения по торговым точкам.

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Как уже ранее писал ivbg.ry, по объему мелиорированных земель 47 регион занимает второе место в России. Общая площадь осушенных земель составляет 351 тыс. га. На 2020 год в бюджете региона предусмотрено 14 млн рублей на постановку на учет 7 тысяч гектар земель. Площадь пашни в Ленобласти составляет 360 тысяч гектаров, сейчас в обороте находится 2140 тысяч гектаров.