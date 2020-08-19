Водителям автобусов могут дать право вызывать Росгвардию тревожной кнопкой

Автор: Илья Серов
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В России хотят внедрить систему, с помощью которой водители общественного транспорта смогут вызывать наряд Росгвардии нажатием кнопки SOS в случае правонарушений.

Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и Росгвардия прорабатывают соответствующую возможность, сообщает РИА Новости. Сейчас такой вызов нажатием кнопки передается оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» только службам экстренного реагирования.

«Данный функционал может быть полезен при совершении каких-либо противоправных действий в салонах пассажирского транспорта», — рассказали в пресс-службе компании.